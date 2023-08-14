أخبار الظهيرة: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.. "مرعى البريمو" يحصد نصف مليون جنيه أمس

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم الاثنين ما بين أخبار تعليمية وأخرى خاصة بالصحة وايضًا أخبار فنية، ومن المنتظر أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد الساعة 12 ظهرًا فى هذا السياق تنشر الدستور أخبار الظهيرة.

إعلان نتيجة المرحلة الأولي لتنسيق المرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة .. اليوم

يعلن اليوم الاثنين ، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للثانوية العامة 2023، بمؤتمر صحفي يعقده بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحدود الدنيا بكل كلية وعدد الأماكن الشاغرة بالكليات التي تتوفر في المرحلة الثانية، كما أنه من المقرر أيضًا أن يتم الإعلان عن موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والحد الأدنى بها.

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"الصحة" تكشف نتائج التحليل الرقمي لحملة "100 يوم صحة" بحلول يومها الـ50

وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا يتضمن التحليل الرقمي المفصل لمبادرة «100 يوم صحة»، وذلك بمناسبة الوصول لليوم الـ50 من المبادرة، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يونيو 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقًا للتقرير فإن اليوم الأعلى في معدلات الأداء بشكل عام كان اليوم الـ15، حيث بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 518 ألفًا و 943 خدمة.

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حبس المتهمة بقتل طفلها فى البساتين

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طفلها وإصابة ابنها الآخر بسبب إدمانها المواد المخدرة.

وكشفت التحريات والتحقيقات لرجال المباحث حول الواقعة عن مقتل الطفل وإصابة شقيقه على يد والدتهما، عن أن السيدة مدمنة المواد المخدرة منذ سنوات، وليلة ارتكابها الجريمة أصيبت بحالة من الإعياء والتوتر لعدم حصولها على جرعة المخدرات اليومية، لتدخل فى نوبة غضب بعد سماع صراخ طفلها الأصغر صاحب العام ونصف وتعدت عليه بالضرب حتى الموت.

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"مرعى البريمو" يحصد نصف مليون جنيه فى إيرادات أمس بشباك التذاكر

حصد الفيلم السينمائي "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي وغادة عادل إيرادات أمس قدرت بـ556 ألف جنيه.

واستطاع فيلم مرعي البريمو أن يحتفظ بصدارة إيرادات شباك التذاكر اليومية بين الأفلام المعروضة، ليحتل المركز الأول منذ انطلاق عرضه بدور السينما.

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