الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.. "مرعى البريمو" يحصد نصف مليون جنيه أمس

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم الاثنين ما بين أخبار تعليمية وأخرى خاصة بالصحة وايضًا أخبار فنية، ومن المنتظر أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد الساعة 12 ظهرًا فى هذا السياق تنشر الدستور أخبار الظهيرة. 

إعلان نتيجة المرحلة الأولي لتنسيق المرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة .. اليوم

يعلن اليوم الاثنين ، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للثانوية العامة 2023، بمؤتمر صحفي يعقده بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحدود الدنيا بكل كلية وعدد الأماكن الشاغرة بالكليات التي تتوفر في المرحلة الثانية، كما أنه من المقرر أيضًا أن يتم الإعلان عن موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والحد الأدنى بها.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4475246

"الصحة" تكشف نتائج التحليل الرقمي لحملة "100 يوم صحة" بحلول يومها الـ50

وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا يتضمن التحليل الرقمي المفصل لمبادرة «100 يوم صحة»، وذلك بمناسبة الوصول لليوم الـ50 من المبادرة، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يونيو 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقًا للتقرير فإن اليوم الأعلى في معدلات الأداء بشكل عام كان اليوم الـ15، حيث بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 518 ألفًا و 943 خدمة.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4475177

حبس المتهمة بقتل طفلها فى البساتين

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طفلها وإصابة ابنها الآخر بسبب إدمانها المواد المخدرة.

وكشفت التحريات والتحقيقات لرجال المباحث حول الواقعة عن مقتل الطفل وإصابة شقيقه على يد والدتهما، عن أن السيدة مدمنة المواد المخدرة منذ سنوات، وليلة ارتكابها الجريمة أصيبت بحالة من الإعياء والتوتر لعدم حصولها على جرعة المخدرات اليومية، لتدخل فى نوبة غضب بعد سماع صراخ طفلها الأصغر صاحب العام ونصف وتعدت عليه بالضرب حتى الموت.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4475231

"مرعى البريمو" يحصد نصف مليون جنيه فى إيرادات أمس بشباك التذاكر

حصد الفيلم السينمائي "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي وغادة عادل إيرادات أمس قدرت بـ556 ألف جنيه. 

واستطاع فيلم مرعي البريمو أن يحتفظ بصدارة إيرادات شباك التذاكر اليومية بين الأفلام المعروضة، ليحتل المركز الأول منذ انطلاق عرضه بدور السينما. 

لمرعفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4475186

أخبار الظهيرة إعلان نتيجة المرحلة الأولى التعليم العالي والبحث العلمي الإدارية الجديدة الثانوية العامة اليوم الثانوية العامة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

المتهم بقتل ابن خالته في المطرية: قتلته عشان ضرب والدي وشتمه

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

رفع الراية الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. والمصايف تحذر المصطافين

"ثأر بعد 5 سنوات".. حل لغز مقتل عامل برصاصة فى أطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية