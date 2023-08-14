الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة.. اليوم

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يعلن، اليوم الإثنين، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للثانوية العامة 2023 بمؤتمر صحفي يعقده بمقر الوزراة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحدود الدنيا بكل كلية وعدد الأماكن الشاغرة بالكليات التي تتوفر في المرحلة الثانية، كما أنه من المقرر أيضًا أن يتم الإعلان عن موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والحد الأدنى بها.
ومن المقرر إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بمجرد الانتهاء من إعلان النتيجة وفعاليات المؤتمر الصحفى الذى يشهد إعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات، وأيضًا إعداد الطلاب المسجلين والذين تم ترشيحهم ضمن أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، ويقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، ولا يحق له إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.
كما يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

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