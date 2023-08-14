"مرعى البريمو" يحصد نصف مليون جنيه فى إيرادات أمس بشباك التذاكر

حصد الفيلم السينمائي "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي وغادة عادل إيرادات أمس قدرت بـ556 ألف جنيه.

- إيرادات فيلم مرعي البريمو

واستطاع فيلم مرعي البريمو أن يحتفظ بصدارة إيرادات شباك التذاكر اليومية بين الأفلام المعروضة، ليحتل المركز الأول منذ انطلاق عرضه بدور السينما.

وكان فيلم مرعي البريمو قد انطلق عرضه يوم الأربعاء قبل الماضي بدور العرض السينمائية في السعودية وعدد من دول الخليج، وحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا للشعبية التي يحظى بها هنيدي عند جمهور الخليج.

- قصة فيلم مرعي البريمو

وتدور قصة فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي حول شخصية "مرعي البريمو" بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

ويشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

ويضم فيلم مرعي البريمو مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم غادة عادل، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان، وهو فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

وتستقبل دور العرض خلال أيام 3 أفلام جديدة تنضم لقائمة أفلام موسم صيف 2023، وهي فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني، وفيلم 5 جولات لمجموعة من الشباب منهم آدم الشرقاوي ونور النبوي، وفيلم وش في وش من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، لتشتعل المنافسة بين نجوم السينما لحصد الإيرادات.