الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ثأر بعد 5 سنوات".. حل لغز مقتل عامل برصاصة في أطفيح

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات مقتل عامل رمياً بالرصاص بمنطقة نفق أطفيح جنوب المحافظة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ثأراً من المجني عليه لقيامه قبل 5 سنوات بقتل أحد أقارب المتهم في مشاجرة.

البداية كانت بتلقي الرائد عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إطلاق نار بنفق أطفيح بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم التقابل مع أحد الأشخاص في العقد الثالث من عمره يعمل مبيض محارة أفاد بأنه أثناء سيره بدراجة نارية موتوسيكل قيادة خاله، فوجيء باقتراب سيارة ملاكي منهما والاصطدام به وانقلاب الموتوسيكل وأضاف المبلغ بترجل قائد السيارة الملاكي وإطلاق الرصاص من سلاح ناري تجاه خاله مما تسبب في مصرعه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خصومة ثأرية وقيام المجني عليه بقتل أحد أقارب المتهم في مشاجرة منذ 5 سنوات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حينها ضد المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه والسلاح الناري المستخدم في الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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