الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منة الجواهرجي تكشف كواليس الحياة العائلية والفنية لوالدتها الفنانة"شويكار" (فيديو)

شويكار
شويكار

قالت منة الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، إنها تحيى ذكرى والدتها الراحلة بقراءة القرآن، وزيارة المقابر، مؤكدة أنها تحب جميع أعمالها. 

وأضافت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن جميع أعمال والدتها الراحلة اتسمت بالجمال والاحترام، ولكن أكثر الأعمال التي أحبها هي مسرحية "أنا فين وانتي فين"، وأحب فيلم "شنبو في المصيدة".

وتابعت منة الجواهرجي، كنت أحضر معها تصوير فيلم "شنبو في المصيدة"، وتم تصوير معظمه في فيلا يوسف بك وهبي.

- شويكار متواضعة ومحبوبة وحنينة


وأكدت نجلة الفنانة الراحلة، أن "شويكار" كانت متواضعة ومحبوبة وحنينة، وكانت بتحب بناتي جدًا، معقبة "تعلمت من والدتي الالتزام، والمواعيد المحترمة، وكانت دايما تصطحبني للأوبرا وحفلات الباليه".

شويكار الفنانة الراحلة شويكار منة الجواهرجي تكشف كواليس الحياة العائلية والفنية

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