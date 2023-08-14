الخارجية الأوكرانية تندد باستهداف روسيا سفينة شحن فى البحر الأسود

نددت الخارجية الأوكرانية باستهداف روسيا سفينة شحن في البحر الأسود، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة حربية تابعة لها أطلقت، الأحد، نيرانًا تحذيرية بأسلحة آلية على سفينة لشحن البضائع الجافة ترفع علم بالاو في جنوب غرب البحر الأسود كانت تتجه إلى أوكرانيا، فيما أسقطت الدفاعات الجوية ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين غرب روسيا.

وقالت، في بيان، إن سفينة الاستطلاع التابعة لها "فاسيلي بيكوف" أطلقت نيرانًا بأسلحة آلية على الناقلة "سوكرو أوكان"، بسبب عدم استجابة قائدها لطلب التوقف من أجل إجراء عملية تفتيش.