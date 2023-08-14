الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدينة العلمين تستضيف القمة المصرية الأردنية الفلسطينية اليوم

مدينة العلمين
مدينة العلمين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية بأن مدينة العلمين الجديدة تستضيف، اليوم الإثنين، قمة ثلاثية تجمع قادة مصر والأردن وفلسطين.

ويترأس القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح سفير دولة فلسطين بمصر، دياب اللوح، بأن لقاء القمة الثلاثية يأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

وتعمل القمة على بحث مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

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