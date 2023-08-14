الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أعراض تُشير إلى الإصابة بأمراض القلب الصامتة

أمراض القلب
أمراض القلب

هناك أربعة أنواع رئيسية من أمراض القلب هم أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية ومرض الأبهر.

الأول ينطوي على انسداد تدفق الدم إلى القلب عادة بسبب تراكم الكوليسترول الدهني في الشرايين مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية، وتحدث السكتات الدماغية بسبب انسداد مماثل يقطع إمداد الدماغ بالأكسجين.

ينطوي مرض الشرايين المحيطية على جلطات مماثلة في ساقيك، ويمكن أن تسبب ألمًا شبيهًا بالمغص، في الوقت نفسه يصيب مرض الأبهر جدار الشريان الأورطي وهو أكبر وعاء دموي في الجسم ينقل الدم من القلب إلى باقي الجسم ويصبح ضعيفًا ومنتفخًا إلى الخارج.

أعراض يمكن أن تثير القلق، لا سيما مرض الشريان التاجي ، وهو شد الشرايين وهو أحد أكثر أسباب أمراض القلب شيوعًا.

صعوبة في التنفس
اللهاث أو التبول من العلامات الأخرى التي قد تكون مصابًا بأمراض القلب، قد يشير الشعور بضيق في التنفس إلى أنك تعاني من قصور في القلب والذي يحدث غالبًا بسبب مرض القلب التاجي أو اضطراب نظم القلب أو قد يكون على وشك الإصابة بنوبة قلبية.

تورم أسفل الساق
يمكن أن يكون تورم أسفل ساقيك أيضًا علامة على فشل القلب، وكذلك ضعف الدورة الدموية في ساقيك،يمكن أن يشير إلى وجود جلطة في ساقك تمنع عودة الدم إلى قلبك.

خفقان القلب
قد يكون الشعور برفرفة قلبك أيضًا علامة على مرض القلب، ومن الأعراض الأخرى التي قد تسلط الضوء على وجود مرض قلبي كامن هي الأعراض المتعلقة باضطرابات ضربات القلب.

يمكن أن تسبب في بعض الأحيان الإحساس بالخفقان واضطراب في إيقاع القلب بطريقة ما.

دوار
إذا لم يضخ قلبك ما يكفي من الدم إلى الدماغ، فقد يتسبب ذلك في الدوار ونوبات الدوار، قد يكون هذا نتيجة لفشل القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

أمراض القلب الشريان التاجي أمراض الشرايين نوبة قلبية مرض الأبهر

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