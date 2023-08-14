المنتخب المصرى لكرة السرعة يكتسح منافسات بطولة أفريقيا السادسة

توج المنتخب المصري لكرة السرعة بنجاح كبير في المنافسات التي انتهت اليوم في بطولة أفريقيا السادسة للمنتخبات في كرة السرعة، حيث حقق لاعبو المنتخب المصري إنجازًا استثنائيًا بحصد جميع الميداليات الذهبية في البطولة.

وتميز المنتخب المصري بأداء قوي ومتميز في مختلف فئات المنافسات، وفاز المنتخب المصري بالميدالية الذهبية في فئات السولو وسلو التتابع وسلو أسرع لاعب وفردي، وقدم اللاعبون عروضًا استثنائية ونالوا إشادة الجميع بمهاراتهم وقدراتهم الفردية والجماعية.

وتم افتتاح البطولة في صالة المدينة الرياضية ببورسعيد، وحضر الحفل العديد من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة والسياسة، وقد تميز حفل الافتتاح بعروض رائعة قدمها فريق عجميات التابع لمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

تعد بطولة أفريقيا السادسة للمنتخبات في كرة السرعة فرصة رائعة لعشاق الرياضة للتمتع بمنافسات قوية ومثيرة بين المنتخبات الأفريقية المتنافسة، ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات مثيرة ومثيرة للاهتمام على مدار عدة أيام.

وتنظم مصر هذه البطولة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرياضة وتطويرها على المستوى المحلي والدولي. وتعكس تنظيم البطولة التزام مصر بتعزيز الرياضة وتوفير بيئة ملائمة للاعبين للتنافس والتميز.

وقال المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحاد العربي والأفريقي لكرة السرعة، إن البطولة فرصة رائعة لعشاق الرياضة لمشاهدة الأداء الرياضي الرائع والتشجيع للمنتخبات المشاركة في هذا الحدث الكبير، ومن المتوقع أن يستمتع الجمهور بمنافسات مثيرة للاهتمام وأن يشهدوا تألق اللاعبين ومهاراتهم الاستثنائية والمنافسات المتواصلة.

من جهته، شكر النائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، الجهود المبذولة من قبل اللاعبين والمدربين والإداريين في المنتخب المصري لكرة السرعة، الذين عملوا بجد واجتهاد لتحقيق هذه النتائج المذهلة.

وأضاف الخطيب، نتطلع لمزيد من النجاحات والتفوق في المستقبل ونتمنى للمنتخب المصري مستقبلًا مشرقًا في رياضة كرة السرعة المصرية الاصل والمنشأ والريادة.