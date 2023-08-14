الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قضية "الاستقامة" وسبب حكمه على المتهمين بالبراءة

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

قال المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن قضية مسجد "الاستقامة"، من القضايا الهامة والكبرى ففيها 11 قتيلًا و250 مصابًا، بالإضافة للسيارات والمحلات التي تم تحطيمها. 

وأضاف "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القضية نظرت في المحكمة وأخذت أحكامًا كبيرة، مشيرًا إلى أنه عندما سأل عن التحريات والأمن الوطني والشهود من الطرفين، وجد الدليل لم يكن كافيًا حتى يحكم في القضية.

لم يكن في القضية دليل مادي

وأوضح أنه عندما سأل عن مصدر التحريات لأنه لم يكن هناك أشياء يستند عليها كدليل مادي من تصويرهم بقلب الحدث، أو أدلة فنية من بصمات أوأسلحة، موضحًا أنه عندما سأل عن التحريات قيل له مصادر سرية، ومن حقه ألا يفصح عن مصدره لأنه من الممكن أن يكون من داخل الجماعة نفسها ولهذا أعطى المتهمين براءة كلهم لأنه لا يذبح الناس.

معتز خفاجي الاستقامة براءة القضية محكمة الجنايات الأمن الوطني

مواد متعلقة

"خفاجى" لـ"الشاهد" هذا ماطلبته عندما توليت النظر في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

"خفاجى" يكشف لـ"الشاهد": قضايا الإرهاب يبلغ عدد المتهمين فيها 700 بحد أقصى

الليلة.. المستشار معتز خفاجى ضيف الإعلامى محمد الباز فى "الشاهد"

حازم عطية يكشف لـ"الشاهد": كيف واجه الفكر الإخوانى بالفيوم بعد أحداث 14 أغسطس

حازم عطية لـ"الشاهد": إعادة تأهيل مبنى محافظة الفيوم كلف الدولة 27 مليون جنيه

حازم عطية لـ"الشاهد": 120 مليون جنيه فاتورة أعمال عنف الإخوان بالفيوم فقط

الأكثر قراءة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

جثمان متفحم و14 إصابة فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح

خفاجى يكشف لـ"الشاهد" سبب براءة المتهمين فى قضية "مسجد الاستقامة"

ذهبت لحضور زفاف صديقتها رجعت جثة.. والد آمال ضحية حادث المنوفية: تركت طفل عمره 3سنوات

الحكومة البولندية تخطط لإجراء استفتاء شعبى لاتخاذ قرار بشأن "قبول المهاجرين"

خفاجى لـ"الشاهد": "قيادات الإخوان لما بتقع بتتأدب فى الكلام "

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبد المجيد محمود..الشهيد هشام بركات..ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية!

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى