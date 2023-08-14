معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قضية "الاستقامة" وسبب حكمه على المتهمين بالبراءة

قال المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن قضية مسجد "الاستقامة"، من القضايا الهامة والكبرى ففيها 11 قتيلًا و250 مصابًا، بالإضافة للسيارات والمحلات التي تم تحطيمها.

وأضاف "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القضية نظرت في المحكمة وأخذت أحكامًا كبيرة، مشيرًا إلى أنه عندما سأل عن التحريات والأمن الوطني والشهود من الطرفين، وجد الدليل لم يكن كافيًا حتى يحكم في القضية.

لم يكن في القضية دليل مادي

وأوضح أنه عندما سأل عن مصدر التحريات لأنه لم يكن هناك أشياء يستند عليها كدليل مادي من تصويرهم بقلب الحدث، أو أدلة فنية من بصمات أوأسلحة، موضحًا أنه عندما سأل عن التحريات قيل له مصادر سرية، ومن حقه ألا يفصح عن مصدره لأنه من الممكن أن يكون من داخل الجماعة نفسها ولهذا أعطى المتهمين براءة كلهم لأنه لا يذبح الناس.