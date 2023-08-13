الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة مدرس سقط من قطار بمحطة الواسطى ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب معلم، الأحد، باشتباه كسر في الحوض واشتباه كسر في القدم اليمنى، وذلك إثر سقوطه من قطار بمحطة سكة حديد الواسطى ببني سويف، وجرى نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شخص إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد في الواسطى ببني سويف الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تبين أن المصاب يدعى «أحمد.م.أ»، 43 سنة، مدرس، مقيم العياط بالجيزة، مصاب باشتباه كسر في الحوض وإشتباه كسر في القدم، وجرى نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضر بالحادث.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العلاج والاسعافات السكة الحديد الواسطى المركزي بني سويف سيارة إسعاف

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