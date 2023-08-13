الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل أغنية "عربي" لمحمد رمضان والرابر الأمريكي فيوتشر

محمد رمضان و الرابر
محمد رمضان و الرابر الأمريكي فيوتشر

يستعد النجم محمد رمضان، لطرح أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "عربي" ويتعاون فيها معه نجم الرابر الأمريكي فيوتشر.

أغنية "عربي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهى من ألحان النجم اللبناني مساري، وإنتاج يونيفرسال ميوزك أمريكا. 

تم تصوير الكليب بمدينة ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر طرح الأغنية والكليب خلال أيام. 

وشارك رمضان، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" بمقطع فيديو يظهر خلاله بصحبته نجم الرابر الأمريكي فيوتشر، ليحمس الجمهور للأغنية. 

على جانب آخر، أحيا محمد رمضان، مساء الجمعة، حفلًا غنائيًا ضخمًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور جماهيري كبير. 

النجم محمد رمضان محمد رمضان عربي الرابر الأمريكي فيوتشر فيوتشر أغنية عربي

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