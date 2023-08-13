الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: محمد مرسي أول رئيس جمهورية يدعي على الشعب بتاعه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور،  خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، مقطع فيديو للداعية السلفي الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية محمد عبدالمقصود، وهو يدعي على الشعب المصري في مؤتمر نصرة سوريا الذي دعا إليه محمد مرسي قبل ثورة 30 يونيو 2013.

وقال عبدالمقصود: "اسأل الله يجعل يوم 30 من يونيو يوم عز للإسلام والمسلمين، وكسر لشوكة الكافرين والمنافقين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم".

وعقب الباز: "النكتة في الموضوع إن عبدالمقصود بيدعي على المصريين، يوم نصرة سوريا، وبيعتبرهم كافرين ومنافقين، وبيدعي عليهم، وهو نوع من التحريض والإرهاب لمتظاهري 30 يونيو، ومحمد مرسي مفترض إنه رئيس المصريين بيأمن، وده أول رئيس يدعي على الشعب بتاعه". 

محمد عبدالمقصود 30 يونيو محمد مرسي الباز محمد الباز يوم نصرة سوريا

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