ارتفاع عدد القتلى بهجوم على مزار في شيراز في إيران إلى 4

قالت السلطات الإيرانية إن مسلحا فتح النار ليلة الأحد على ضريح بارز في جنوب إيران ، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

وظلت المعلومات المتعلقة بالهجوم على شاه جراغ غير واضحة بعد إطلاق النار مباشرة ، حيث قدمت وسائل الإعلام الحكومية ووكالات الأنباء شبه الرسمية تفاصيل مختلفة.

وقالت وكالة أنباء إيرنا الحكومية، إن أربعة أصيبوا من بينهم عاملان في الضريح واثنان من الحجاج.

وقال محافظ فارس، حيث شيراز عاصمة المحافظة ، للتلفزيون الإيراني الرسمي إن مسلحاً واحداً نفذ الهجوم ثم اعتقلته قوات الأمن فيما بعد. ولم يبد محمد هادي إيمانية أي دافع للهجوم في تصريحاته المقتضبة.

ويعتبر شاه جراغ هو واحد من أكبر خمسة مزارات شيعية في إيران، وهي تجتذب الحجاج إلى شيراز التي تبعد حوالي 675 كيلومترًا (420 ميلًا) جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

ويأتي الهجوم مساء الأحد بعد هجوم أكتوبر 2022 على نفس الضريح أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي قالت إيران إنه نفذه رجل من طاجيكستان توفي لاحقا في المستشفى بعد أن توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء احتجازه من قبل قوات الأمن.

وخلال الفترة الماضية، مقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن المسلح الذي قتل 13 شخصًا في ضريح شيعي كبير الشهر الماضي هو مواطن من طاجيكستان، وكان قد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم 26 أكتوبر على شاه جراغ في مدينة شيراز ، أحد أكبر خمسة مزارات شيعية في إيران.

لكن الحكومة حاولت إلقاء اللوم في الهجوم على الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة، دون تقديم أدلة.

وقالت إيران في البداية إن 15 قتلوا في شيراز لكنها عدلت في وقت لاحق العدد إلى 13 بسبب العد المزدوج.

وحدد تقرير وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن المسلح هو سبحان كومروني. وتوفي في مستشفى بجنوب إيران بعد أيام من هجوم 26 أكتوبر تشرين الأول متأثرا بجروح أصيب بها أثناء اعتقاله.

ونقلاً عن وزارة المخابرات الإيرانية ، قال تقرير إن شريك المسلح هو المواطن الأفغاني محمد رامز رشيدي. وقال التقرير إن مشتبهاً ثالثاً من أذربيجان المجاورة كان "المنسق الرئيسي" للهجوم من العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت إيرنا إن السلطات ألقت القبض على 26 مشتبهاً بهم - يُزعم أن لهم صلات بجماعات متطرفة - على خلفية الهجوم على الضريح ، وجميعهم من مواطني أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان.