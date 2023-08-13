الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تاج الدين" يكشف تفاصيل المدينة الطبية بعين شمس

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن المدينة الطبية في عين شمس هي صرح كبير جدًا تشكل مجموعة المراكز  والمستشفيات التابعة لجامعة عين شمس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن التطوير الذي يحدث فيها  قارب على الانتهاء، وهي شيء مشرف للمنظومة الطبية في مصر، مؤكدًا أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهذه المنظومة متابعة وتمويلًا وتأكيدًا على أن هذه المدينة تستكمل شيء يبشر بالخير ليس للمرضى فقط ولكن للأطباء والمنظومة الطبية وكليات الطب بمصر.

وتابع، أن هذه المدينة الطبية تشمل جميع التخصصات الطبية بلا استثناء وفروعها، والجديد أنه يوجد مستشفى طوارئ الأولى في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه يوجد عناية مركزة باطنة وأخرى للجراحة.

مليون مواطن تم خدمتهم بالمستشفيات العام الماضي

وأشار إلى أن المدينة الطبية 95% منها يعمل حاليًا و5% تحت التجهيز، موضحًا أن هذه المستشفيات خدمت العام الماضي مليون مواطن وتم عمل 6500 ألف جراحة قلب، بالإضافة للخدمات الأخرى.

محمد عوض تاج الدين المدينة الطبية مستشفى طوارئ الشرق الأوسط الرئيس عبدالفتاح السيسي عين شمس

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