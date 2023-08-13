الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

القمص أثناسيوس ماهر يناقش "البركة للفاعل الأمين" في عظة الأحد

كنيسة
كنيسة

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القمص أثناسيوس ماهر كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحي شيراتون بمصر الجديدة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الأول من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "مَثَل الكرّامين" في إنجيل لوقا والأصحاح العشرين.

وأشار إلى أن الكرّام (الفاعل) الأمين هو مَنْ يخدم ويرعى بأمانة ورجاء أن يحصد ثمارًا كثيرة، فيكون مستحقًا أن يرث البركة، "مَنْ يَغْلِبْ يَرِثْ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَكُونُ لَهُ إِلهًا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا" (رؤ ٢١: ٧).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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