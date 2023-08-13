إلهام شاهين: اللهجة المصرية انتشرت في كل الوطن العربي بسبب الدراما التلفزيونية

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها لإقامة مهرجان الدراما في دورته الثانية ضمن فعاليات مهرجان العلمين، متمنية أن يقام كل عام بمدينة العلمين.

وقالت “إلهام” خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الدراما: “للهجة المصرية انتشرت في كل الوطن العربي بسبب الدراما التلفزيونية والسينما المصرية، وأول مرة نعمل مهرجان فني في العلمين وأتمنى أن كل الزملاء التواجد في المهرجان للاحتفال بالدراما والفن المصري الجميل اللي عمرها 60 سنة واتمنى تكون ظاهر كبيرة جدًا”.

وأضافت: “لجنة التحكيم هذا العام تضم كريم عبد العزيز وعبد الرحيم كمال والمخرج جمال عبد الحميد والناقد طارق الشناوي، ومهمة اللجنة صعبة لكثرة الأعمال التلفزيونية بمشاركة العديد من النجوم وهناك العديد من الأعمال التي تستحق جوائز سواء اللي اتعرضت في رمضان أو الأوف سيزون”.

يحضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كلاً من الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم.

وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لتكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.