الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إلهام شاهين: اللهجة المصرية انتشرت في كل الوطن العربي بسبب الدراما التلفزيونية

مهرجان الدراما
مهرجان الدراما

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها لإقامة مهرجان الدراما في دورته الثانية ضمن فعاليات مهرجان العلمين، متمنية أن يقام كل عام بمدينة العلمين.

وقالت “إلهام” خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الدراما: “للهجة المصرية انتشرت في كل الوطن العربي بسبب الدراما التلفزيونية والسينما المصرية، وأول مرة نعمل مهرجان فني في العلمين وأتمنى أن كل الزملاء التواجد في المهرجان للاحتفال بالدراما والفن المصري الجميل اللي عمرها 60 سنة واتمنى تكون ظاهر كبيرة جدًا”.

وأضافت: “لجنة التحكيم هذا العام تضم كريم عبد العزيز وعبد الرحيم كمال والمخرج جمال عبد الحميد والناقد طارق الشناوي، ومهمة اللجنة صعبة لكثرة الأعمال التلفزيونية بمشاركة العديد من النجوم وهناك العديد من الأعمال التي تستحق جوائز سواء اللي اتعرضت في رمضان أو الأوف سيزون”.

يحضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كلاً من الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم.

وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لتكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

السينما المصرية الدراما التلفزيونية إلهام شاهين الأوف سيزون السينما التلفزيوني الاعمال

الأكثر قراءة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

يبدأ غدًا.. تفاصيل تسجيل طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

إيقاف الحبس وتأييد الغرامة بشأن الإعلامي أحمد رجب

شهيد لقمة العيش.. أول صور لمندوب توصيل قتل على يد عاطلين بالزاوية

خانته وقتلته.. تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته الخائنة في الشرقية

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى