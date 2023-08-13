الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أمامه رسالة أكبر من الزواج".. لماذا هاجم لويس عوض زوجة صلاح عبدالصبور؟

صلاح عبدالصبور
صلاح عبدالصبور

تمر غدًا ذكرى رحيل الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، الذي رحل عن عالمنا يوم 14 أغسطس عام 1981، فهو من مواليد 3 مايو عام 1931، بمحافظة الشرقية في مدينة الزقازيق.


صلاح عبدالصبور، هو واحدًا من الذين أحدثوا ثورة هائلة في الشعر العربي شكلًا ومضمونًا وهو ابن للمدرسة الواقعية أو التفعيلة أو الشعر الحر.

 

أعمال صلاح عبدالصبور
صدر له العديد من الدواوين الشعرية منها: الناس في بلادي، أقول لكم، تأملات في زمن جريح، أحلام الفارس القديم، شجر الليل، الإبحار في الذاكرة، وغيرها من المسرحيات الشعرية والدواوين.

 

وبهذه المناسبة يرصد "الدستور" موقفًا من حياة الشاعر عبد الصبور، والكاتب لويس عوض، فقد  روته الكاتبة سميحة غالب، زوجة صلاح عبد الصبور، خلال تصريحات تليفزيونية لها، فقالت:" قبل زواجهما بشهور قليلة تلقت هى وخطيبها صلاح دعوة على العشاء من دكتور لويس عوض عام ،1963 وعندما ذهبا إلى لويس عوض وقبل أن يترك يدها من السلام سألها وهو غضبان " هل تعرفين صلاح جيدا؟".


تفاصيل لقاء لويس عويض وخطيبته سميحة غالب
وتابعت: ونظرًا لهذا المفاجأة نظرت إلى صلاح وابتسمت فاستطرد لويس عوض قائلا" أعني هل قرأتِ صلاح عبدالصبور جيدا؟" فأجابت نعم قرأت كل ما كتبه من شعر وبعضا من النثر فقال لها لويس عوض " هذا حسن .. يجب أن تعرفي الشاعر صلاح عبدالصبور".


كواليس أول لقاء بعد زواج صلاح عبدالصبور مع لويس عوض

وأوضحت غالب، أنها بعد أن تزوجت من صلاح عبد الصبور،  زارنا لويس عوض وكان معزومًا على العشاء، فقبل أن يجلس لويس على الكرسي سألها " لماذا تزوجتي صلاح عبدالصبور؟" وظل واقفا منتظر الإجابة وقبل أن يتلقى الإجابة قال " أنا أخاف على صلاح من الزواج منك.. صلاح أمامه رسالة أهم وأكبر بكثير من مسئولية علاقة زواج وأسرة وأطفال.. لماذا لم تتركيه للشيء الأهم؟.

وأضافت غالب، رديت عليه، وقلت له يا دكتور هذا كلام متأخر لقد وقعت الفأس في الرأس ولم تعجب لويس عوض الدعابة ولم يبتسم فلويس عوض لم يكن مهزارا حتى في لحظات الهزار فهزاره جد.

محافظة الشرقية في مدينة الزقازيق الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور الشعر العربي التفعيلة أو الشعر الحر الكاتب لويس عوض زوجة صلاح عبد الصبور الكاتبة سميحة غالب

الأكثر قراءة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

يبدأ غدًا.. تفاصيل تسجيل طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

إيقاف الحبس وتأييد الغرامة بشأن الإعلامي أحمد رجب

شهيد لقمة العيش.. أول صور لمندوب توصيل قتل على يد عاطلين بالزاوية

خانته وقتلته.. تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته الخائنة في الشرقية

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى