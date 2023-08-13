الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تنفي تزويد طرفي النزاع في السودان بالأسلحة والذخيرة

الإمارات
الإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عدم تزويد طرفي النزاع في السودان بالأسلحة والذخيرة وعدم انحيازها لأحدهما.

جاء هذا وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم، مؤكدة عدم انحياز بلادها إلى أي طرف في الصراع في السودان وتسعى إلى إنهاء الصراع، داعية إلى احترام سيادة البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.

وأوضحت الخارجية الإماراتية إلي أن الإمارات دعت منذ بداية الصراع في السودان إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

ولفتت الخارجية الإماراتية إلي أنها دعمت باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة في السودان.

وتشهد الأراضي السودانية اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش السواني، وقوات الدعم السريع، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

السودان يُطالب بتعيين ممثل جديد لـ«الأمم المتحدة» خلفًا لـ فولكر

وقبل يومين، طالب وزير الخارجية السوداني علي الصادق، بتغيير رئيس بعثة الأمم المتحدة؛ للمساعدة في الانتقال بالسودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، وتعيين بديل له، مؤكداً أن مطالبة بلاده لا تنطوي على أي ابتزاز.

وأكد الوزير في تصريح له، أن موقف بلاده ليس تهديدًا لأي أحد، ولكنه مارس حقه المشروع في قبول من يرى أنه يخدم السودان وشعبه ويرفض من يعمل ضده.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين ممثل جديد خلفًا لـ فولكر، حيث إن العمل في بعثة "يونيتامس" في ظل الظروف التي يمر بها السودان لا يحتمل الفراغ.

وذكر أن السودان نجح خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع بالسودان في مسعاه باستبعاد فولكر عن جلسة المجلس، وتقديم بيان عن السودان حيث سبق أن أعلن السودان بأنه شخص غير مرغوب فيه.

الإمارات السودان الخارجية الإماراتية الحوار الدبلوماسي وقف التصعيد

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