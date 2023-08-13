كيف يمكن للعاملين في البيئة الحارة تجنب الإجهاد الحراري؟

أثرت التغيرات المناخية على ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، والذي أدى إلى زيادة احتمالية الإصابة أمراض المناطق الحارة والتي يأتي على رأسها الإجهاد الحراري.

وبعد ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة خلال الفترات الماضية حذرت وزارة الصحة من تعرض المواطنين للإجهاد الحراري، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو وقالت يحدث الإجهاد الحرارى عندما لا يستطيع الجسم تعويض فقدان السوائل والملح بسبب التعرق.

ونشرت وزارة الصحة تحذيرًا على موقعها الرسمي من الإجهاد الحراري، والذي عادةً ما يصيب الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الطقس الحار أو الذين يعملون في بيئة حارة، أو الذين يعانون من حالات طبية معينة.​يمكن أن يحدث الإجهاد الحراري لأي شخص.

العاملين في البيئة الحارة الأكثر تضررًا

وأكد د.مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، ضرورة تجنب الإصابة بالإجهاد الحراري الذي يحدث بسبب التعرض إلى أشعة الشمس لفترات وأيضًا التواجد في مناطق حارة وجافة للغاية.

يقول بدران:"الإجهاد الحراري يؤثر على أجهزة الجسم ويسبب في اضطرابات عديدة نتيجة التعرض للشمس طويلًا، وقد تصل خطورة الإجهاد الحراري إلى الإصابة بالجلطات".

يضيف استشاري الحساسية والمناعة أن الأشخاص الذي يعملون في بيئة حارة أو يتعرضون إلى الشمس لفترات طويلة، يجب أن يحافظوا على الوجود في مناطق الظل والاستراحة بشكل دوري، فضلًا عن تناول المشروبات الباردة والإفراط من السوائل.

ومن أبرز الأعراض والأمراض التي من الممكن أن يُصاب بها الشخص نتيجة الاجهاد الحراري، يوضح استشاري الحساسية والمناعة أنها الإجهاد الحراري يزيد من خطر الإصابة بالجلطات الدموية والتشنجات العضلية والإغماء والاضطرابات الهضمية وصداع الشمس وحروق الشمس.

أشار بدران، أنه مع تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة فإن ذلك يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الصحة، حيث يمكن أن يؤثر على العديد من الأجهزة في الجسم مثل الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي.

تأتي الإصابة بالاجهاد الحراري نتيجة تعرض الجسم لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة من الوقت، ويحدث معها الصداع، الدوار، الغثيان والتعرق الشديد والجفاف، ويحدث الإجهاد الحراري عندما لا يكون الجسم قادرًا على التعامل مع الحرارة بشكل صحيح مع العديد من المضاعفات المزعجة للجسم واعضاءه.

نصائح وزارة الصحة والإسكان لتجنب الإصابة بالاجهاد الحراري: