الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توتنهام يستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بالتعادل مع برينتفورد

برينتفورد - توتنهام
برينتفورد - توتنهام

استهل فريق توتنهام هوتسبير مشواره في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” 2023-2024، بالتعادل مع مضيفه برينتفورد بهدفين لمثلهما، في الجولة الأولى للمسابقة.

افتتح الأرجنتيني كريستيان روميرو التسجيل لـ “سبيرز” في الدقيقة 11 بضربة رأسية من متابعة لركلة حرة نفذها جيمس ماديسون من الجهة اليسرى.

وأحرز بريان مبيومو هدف التعادل لـ برينتفورد في الدقيقة 26 من ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه سون هيونج مين.

وسجل يوان ويسا الهدف الثاني لـ برينتفورد في الدقيقة 36 من متابعة لتمريرة زميله هنري من الجهة اليسرى.

وأدرك البرازيلي إيمرسون رويال التعادل لـ “سبيرز” في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، تحصل الفريقان على أول نقطة لهما في المسابقة، ليحتلا المركزين السابع والثامن على الترتيب في جدول البريميرليج.

توتنهام هوتسبير توتنهام برينتفورد الدورى الانجليزى بريميرليج

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