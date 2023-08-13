الانهيار الطيني في مدينة شمال غرب الصين خلف 21 قتيلا وستة في عداد المفقودين

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن المسؤولون في 900 منزل في شيان تركوا بدون كهرباء في كارثة ضربت بعد هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي والأعاصير.

وقال مسؤولون يوم الأحد إن انهيارا أرضيا في مدينة شيان شمال غرب الصين أسفر عن مقتل 21 شخصا وما زال ستة في عداد المفقودين.

أصدرت هيئة إدارة الطوارئ بالمدينة تحديثًا لعدد الضحايا من كارثة يوم الجمعة حيث كانت الصين تكافح مع هطول الأمطار الصيفية المرتفعة بشكل غير عادي.

وكانت محطة التلفزيون المركزية الصينية (CCTV) المملوكة للدولة قد ذكرت في وقت سابق أن 18 شخصا لقوا مصرعهم أو فقدوا ، مع إصابة شخصين مؤكدين.

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأشجار المكسورة والأنقاض تتراكم على طول الطرق الموحلة في قرية ، مع تضرر المنازل والبنية التحتية أو تدميرها.

وقالت سلطات المدينة في بيان على حسابها على WeChat ، إن الانهيار الطيني دمر منزلين وقطع التيار الكهربائي عن 900 منزل.

وتتعامل الصين مع هطول الأمطار الناجم عن إعصار خانون ، الذي ضرب أجزاء من اليابان وكوريا الجنوبية، وضعف الإعصار إلى منخفض استوائي عندما وصل إلى اليابسة في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين ليلة الجمعة.

وقالت CCTV إن الأمطار لا تزال تشكل مخاطر فيضانات على المدن المنخفضة بما في ذلك أنشا في لياونينغ ، حيث تم إجلاء 17859 شخصًا.

وقالت الإذاعة إن هطول الأمطار خلال الليل في لياونينغ بلغ ذروته عند 52 ملم (2 بوصة) في الساعة ، مع تجاوز أربعة خزانات حدود الفيضان.

وعقدت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، بالتعاون مع مقر الدولة لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف ، اجتماعا خاصا يوم الأحد لمناقشة الوقاية من الفيضانات وإجراءات الاستجابة للطوارئ في المقاطعات المتضررة بشدة بما في ذلك لياونينغ وشنشي وتيانجين وتشونغتشينغ ، حسبما ذكرت قناة سي سي تي في.

جاء إعصار خانون في الوقت الذي كانت فيه البلاد تترنح من تأثير إعصار دوكسوري ، الذي ضرب شمال الصين بأمطار غزيرة وفيضانات بعد أن وصل إلى اليابسة في 28 يوليو، كما أدت درجات الحرارة الأكثر دفئًا إلى تغذية طقس الحمل الحراري القوي في أجزاء كثيرة من الصين خلال فصل الصيف الممطر بشكل غير عادي.

وفي سياق متصل، تشكلت عاصفة عملاقة في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين. أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة بيبولز ديلي سحبًا كثيفة تدور على ارتفاع منخفض فوق الأرض ، مما يؤدي إلى تعتيم السماء. قال أحد المعلقين في الفيديو: "قوة الطبيعة لا تقاوم".