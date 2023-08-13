الشوط الأول: مصطفى محمد يسجل ويقود نانت للتقدم على تولوز بهدف نظيف

أنهى فريق نانت الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه تولوز بتقدم بهدف دون رد في المباراة التي تجمعهما على ملعب (لا البوجوار)، في إطار الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري مصطفى محمد مع فريقه نانت ليمنحه هدف التقدم، في الدقيقة 13 من خلال ركلة جزاء.

وكان نانت بقيادة مدربه الشاب بيير أريستوي في مباراة تولوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألبان لوفونت

خط الدفاع: رونايل بيير جابرييل، نيكولاس بالويس، ناثان زيزي، كوينتين ميرلين

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا، صامويل موتوسامي

خط الوسط الهجومي: موسيس سيمون، وفلوران مولييه، وماركوس كوكو.

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويطمح فريق نانت، لتحقيق انطلاقة جيدة في الموسم الحالي، من أجل الدخول مبكرًا في دائرة المنافسة على صدارة الدوري الفرنسي.