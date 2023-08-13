"117 طلبا خدميا" منها.. نشاط النائب طارق الخولي خلال دور الانعقاد الثالث

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنفوجرافا، للنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتضمن الأنشطة البرلمانية للنائب خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، وجاء على النحو التالي.

شارك النائب طارق الخولي، فى حضور 50 جلسة عامة، و37 حضور باللجان النوعية، وكذلك حضور 47 ندوة، ومنها المشاركة كمتحدث بندوة عن الشباب والوعي بالمجلس الأعلى للثقافة، والمشاركة فى لقاء مع السفير الأمريكي بالقاهرة ضمن النماذج المميزة من القيادات الشبابية.

كما شارك النائب طارق الخولي، فى 53 زيارة، منها زيارة العاصمة الصينية "بكين" وذلك لحضور مؤتمر الشباب الصيني الإفريقي، وعلى المستوي الخدمي تقدم بـ 117 طلب خدمي، الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن إدارج أسماء النزلاء ضمن قوائم العفو الرئاسي.