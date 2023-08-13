الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"117 طلبا خدميا" منها.. نشاط النائب طارق الخولي خلال دور الانعقاد الثالث

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنفوجرافا، للنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتضمن الأنشطة البرلمانية للنائب خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، وجاء على النحو التالي.

شارك النائب طارق الخولي، فى حضور 50 جلسة عامة، و37 حضور باللجان النوعية، وكذلك حضور  47 ندوة، ومنها المشاركة كمتحدث بندوة عن الشباب والوعي بالمجلس الأعلى للثقافة، والمشاركة فى لقاء مع السفير الأمريكي بالقاهرة ضمن النماذج المميزة من القيادات الشبابية.

كما شارك النائب طارق الخولي، فى 53 زيارة، منها زيارة العاصمة الصينية "بكين" وذلك لحضور مؤتمر الشباب الصيني الإفريقي، وعلى المستوي الخدمي تقدم بـ 117 طلب خدمي، الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن إدارج أسماء النزلاء ضمن قوائم العفو الرئاسي.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب طارق الخولي مجلس النواب الأنشطة البرلمانية دور الانعقاد الثالث

الأكثر قراءة

يبدأ غدًا.. تفاصيل تسجيل طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

إتلاف عدد كبير من زجاج قطار "مطروح- القاهرة" بعد تعرضه للرشق بالحجارة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

طعنة في القلب.. أول صور لـ إمام مسجد قتله صديقه في الوايلي

"عاملة النواب" تدين تقرير "فورين بوليسي": كذب في كذب ومليء بالادعاءات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى