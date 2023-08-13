الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني لـ"القاهرة الإخبارية": العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز غير مسبوق

سامح ناصر رئيس ديوان
سامح ناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني

تحدث سامح ناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني، عن التنسيق المصري الأردني بالخدمة المدنية، مؤكدًا خصوصية العلاقة المصرية الأردنية والتي تجمع بين الشعبين المصري والأردني أيضًا، مرددًا: "العلاقات بين البلدين لم تتغير إطلاقًا رغم كل الصعوبات والتحديات والأزمات التي مرت بها المنطقة".

وأشاد خلال حواره  ببرنامج "لقاء خاص"، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: "إنها صرح هائل وكبير وإنجاز حضاري، نوعي غير مسبوق في النوعية والحجم الضخم والتطور التكنولوجي الضخم يسجل لمصر".

وتابع: "ما بُذل في العاصمة الإدارية جهد ضخم مُقدر، حيث تمت عملية نقل الموظفين وإعادة هيكلة الجهاز الإداري بما يفي بمتطلبات العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي، فإنه سيتم التركيز على هذه الجهود من جانبنا بشكل كبير، إذ حضر رئيس الوزراء بدايات إطلاق العاصمة الإدارية الجديدة".

وأوضح سامح ناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني، أن كل ذلك يتزامن مع عقد اللجنة الفنية الثنائية بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية الأردني، بالإضافة إلى انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة رقم 31، مشددًا على أن هذه اللجان المشتركة المصرية الأردنية وما يتعلق باللجنة الوزارية تتصف بالشمولية والاستمرارية والديمومة.

رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني لقاء خاص جمال عنايت القاهرة الإخبارية العاصمة الإدارية الجديدة

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