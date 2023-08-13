إزالة فورية لعدد من الكرفانات المخالفة بسوق السيل فى أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفرض سيادة القانون، والتعامل بحزم مع كافة الإشغالات والتعديات بالإزالة الفورية لها أولاً بأول لتحقيق الانسياب المطلوب لحركة المواطنين المترددين على مختلف الأسواق، مع إضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.

تنفيذًا لتوجيهات، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملة إزالة اليوم استهدفت عدد من الكرفانات المخالفة غير المرخصة، والتى تم وضعها داخل موقف السيل دون الحصول على التصاريح والموافقات القانونية ، وتم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين بإقامة هذه الكرفانات.

وقاد أعمال تنفيذ فعاليات الحملة علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة، وعلى عامر القائم بعمل رئيس حى شرق، فضلاً عن العاملين بنطاق الحى مدعمين بعدد 2 لورد والسيارات اللازمة.

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