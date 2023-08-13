"القاهرة الإخبارية" تكشف أسباب انتهاء مهمة القوات النمساوية في سلوفينيا (فيديو)

علق خالد أبوبكر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من فيينا، على إعلان وزيرة دفاع النمسا، كلوديا تانر، بانتهاء مهمة القوات النمساوية في سلوفينيا.

وقال أبوبكر، إن وزيرة الدفاع النمساوي أعلنت انتهاء مهام القوات النمساوية الإغاثية في سلوفينيا التي تعرضت إلى كارثة طبيعية هائلة الأسبوع الماضي والتي تمثلت في فيضانات أغرقت ثلثي البلاد، مع أحداث انهيارات أرضية أدت إلى عزل التجمعات السكانية في بعض المناطق الزراعية المائية، والذي استدعى التدخل الجوي سواء لإنقاذ بعض السكان أو لإيصال الامتدادات الغذائية أو الطبية إليهم.

وتابع أن النمسا أيضا في ذلك التوقيت تعرضت لموجه من الطقس السيئ والفيضانات في الولايات الجنوبية، مما أدى إلى تدخل القوات المسلحة النمساوية، ولكن رغم الأزمة داخل النمسا إلا أن الحكومة قررت دعم سلوفينيا باعتبار أن الأزمة هناك كانت على مساحة أوسع لتشمل ثلثي البلاد.

وأشار إلى أن ما حدث في سلوفينيا والنمسا وفي أوروبا بشكل عامل سلط الضوء أكثر حول تأثير المناخ والكوارث الطبيعية المرتبطة به سواء بالفيضانات أو الحرائق الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة إلى المهام المستقبلية بالجيوش، منوها أن النقاش الآن حول العقائد العسكرية للقوات المسلحة بأنها يجب أن تتغير وتضع تغيرات المناخ وكذلك الأوبئة على رأس التهديدات التي يتعين على القوات المسلحة أن تكون جاهزة الاشتباك معها وتقديم الدعم للسلطات المدنية لتقليل من حده آثار هذه الكوارث، وذلك بسبب التغير المناخي الذي قام بتزويد العبء على القوات المسلحة التي تعني السلام والأمن ليضاف إليها أعمال إغاثة مدنية.