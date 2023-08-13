الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط طرفى مشاجرة فى القاهرة بسبب أجرة "توك توك"

مشاجرة
مشاجرة

كشفت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يتضمن مشاجرة بين طرفين بالقاهرة، ونجحت في ضبط طرفيها.

تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن مشاجرة بين طرفين أحدهما لا يرتدى ملابسه العلوية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

ووجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالفحص، حيث تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: سائق مركبة "توك توك" وطرف ثان: "أحد الأشخاص" بسبب خلاف بينهما حول قيمة أجرة استقلال الطرف الثانى لمركبة "التوك توك" تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها سائق مركبة "التوك توك" بخلع ملابسه العلوية ومحاولة التعدى على الثانى باستخدام عصا خشبية "شوما" كانت بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول "العصا المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، مركبة "التوك توك" قيادته.. وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

مديرية امن القاهرة مشاجرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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