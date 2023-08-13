الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال طلاب مطروح خريجى الثانوية العامة للتسجيل فى طلب الحصول على منح دراسية

التسجيل في طلب الحصول
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إقبال طلاب مطروح خريجى الثانوية العامة بأقسامها الثلاث لهذا العام للتسجيل في طلب الحصول على منح دراسية، بالتنسيق بين محافظة مطروح وعدد من الجامعات المصرية والخاصة وذلك مع إعلان محافظة مطروح عن استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المنح خلال الفترة من السبت إلى الأربعاء  من ١٢ إلى ١٦ أغسطس، وذلك بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين  من الساعة التاسعة حتى الواحدة ظهرا. 

وأوضح محافظ مطروح أنه تقدم خلال يومى السبت والأحد عدد ٨٧ طالبا وطالبة منهم ٥٤ طالبا قسم علمى علوم و١٧ طالبا علمى رياضيات و١٦ طالبا أدبى.  

يذكر أن محافظة مطروح قد أعلنت عن شروط وضوابط التقدم للحصول على المنح الدراسية بمجموع لا يقل عن ٨٠% لطلاب قسم علمى علوم، ولا يقل عن ٧٠% لطلاب علمى رياضيات وأدبى وسيتم وفقا للشروط والضوابط الترشيح والاختيار من خلال اللجنة المعنية مع التأكيد على تحقيق الشفافية وإتاحة الفرص للطلاب وفقا للترتيب والرغبات.

التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
التسجيل في طلب الحصول على منح دراسية
الجامعات المصرية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين المنح الدراسية طلاب مطروح

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