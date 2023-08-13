تشكيل لجنة مشتركة بين العراق والأمم المتحدة لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اتفق وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، اليوم، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، غلام إسحق زي، على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العمل في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر بيان لوزارة التخطيط العراقية أن وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، غلام إسحق زي، والوفد المرافق له.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالتعاون المشترك بين العراق ومنظمات الأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بإعداد استراتيجية العمل المشترك للسنوات الخمس المقبلة، وتحويل الدعم الأممي للعراق نحو البرامج التنموية، ودعم أولويات الحكومة العراقية، وفي مقدمتها مواجهة آثار التغيرات المناخية، وتوفير مياه الشرب، وتحقيق التنمية الريفية، فضلًا عن مناقشة ملف النازحين، والإجراءات الحكومية في معالجته بشكل كامل.

وتابع: كما بحث الجانبان استعدادات العراق للمشاركة في المنتدى السياسي عالي المستوى للأمم المتحدة، الخاص بأهداف التنمية المستدامة، الذي سيعقد بنيويورك في شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العمل في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة الجهات العراقية، لمناقشة الإطار العام وتفاصيل استراتيجية العمل المشترك بين العراق والأمم المتحدة.