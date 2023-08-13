الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تشكيل لجنة مشتركة بين العراق والأمم المتحدة لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أرشيفية
أرشيفية

اتفق وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، اليوم، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، غلام إسحق زي، على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العمل في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر بيان لوزارة التخطيط العراقية أن  وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، غلام إسحق زي، والوفد المرافق له.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالتعاون المشترك بين العراق ومنظمات الأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بإعداد استراتيجية العمل المشترك للسنوات الخمس المقبلة، وتحويل الدعم الأممي للعراق نحو البرامج التنموية، ودعم أولويات الحكومة العراقية، وفي مقدمتها مواجهة آثار التغيرات المناخية، وتوفير مياه الشرب، وتحقيق التنمية الريفية، فضلًا عن مناقشة ملف النازحين، والإجراءات الحكومية في معالجته بشكل كامل.

وتابع: كما بحث الجانبان استعدادات العراق للمشاركة في المنتدى السياسي عالي المستوى للأمم المتحدة، الخاص بأهداف التنمية المستدامة، الذي سيعقد بنيويورك في شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العمل في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة الجهات العراقية، لمناقشة الإطار العام وتفاصيل استراتيجية العمل المشترك بين العراق والأمم المتحدة. 

العراق الامم المتحدة التغييرات المناخية التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

تفاصيل القبض على فنان فى قضية مخدرات بمطروح

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب لـ23 سبتمبر المقبل

شرط وحيد لمارسيل كولر لتجديد عقده مع الأهلى حتى 2025

وزير النقل ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهدان تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق من إنتاج مصنع سيماف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى