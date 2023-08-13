رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي ديروط وخط طرد 1500

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد محطة صرف صحي 2 بديروط بالظهير الصحراوي تمهيدا للاستلام الابتدائي، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل والذي يخدم مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية كما تفقد خط طرد قطر 1500 بمدينة ديروط وكذا محطة المعالجة ببرود.

رافقه خلال الجولة المهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والمهندس محسن فرويز رئيس قطاع شمال وأشرف صلاح مدير منطقة ديروط والمهندس محمود حسن علام المستشار الفني للشركة.

وتناول رئيس الشركة أقسام المحطة والأحواض التي تم تنفيذها، واستمع إلى شرح عن مراحل العمل ومعدلات التنفيذ والملاحظات التي تم رصدها وجاري تلافيها بمعرفة الشركة المنفذة تمهيدا للاستلام والتشغيل للمشروع كما استمع إلى شرح عن دورة التشغيل التي ستتم بالمحطة.

وتابع الشرقاوي جولته بتفقد محطة الصرف الصحي بدشلوط والتي تم تسليمها ب2020، واستمع إلى شرح لمكونات مشروع محطة معالجة صرف صحي ديروط والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويضم المشروع 4 محطات رفع - وشبكات انحدار ـ محطة معالجة- وخط طرد ـ خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل تمهيدا للاستلام الابتدائي.

وشدد الشرقاوي على ضرورة تلافي الملاحظات لتسليم المشروع وتشغيله في أسرع وقت ممكن موجهًا بأهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص إدارة الشركة علي التأكد من تنفيذ جميع الأعمال طبقاً للجودة المطلوبة والجدول الزمني المحدد.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة