الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الوادي الجديد": إصدار 152 بطاقة تموينية ذكية جديدة

بطاقة تموينية ذكية
بطاقة تموينية ذكية

أعلن رئيس مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد المهندس صلاح حلمي، إصدار 152 بطاقة تموينية ذكية جديدة تنوعت ما بين بدل فاقد، وبدل تالف، وفصل اجتماعي، وإصدار جديد، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم البطاقة لأصاحبها شخصيا بصورة الرقم القومي.

وقال حلمي- في بيان، اليوم الأحد إنه تم توزيع البطاقات على الإدارات التموينية، بواقع 67 بطاقة لمركز الخارجة، و63 بطاقة لمركز الداخلة، و11 بطاقة لمركز بلاط، و6 بطاقات لمركز باريس، و5 بطاقات لمركز الفرافرة، وذلك تسهيلا على المواطنين بالمراكز.


وأشار إلى تفعيل البطاقات الجديدة لصرف المواطنين مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة، وفي حالة عدم التفعيل يتقدم المواطن للمكتب التمويني التابع له وإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة في ظل أن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه.

تسليم البطاقة مديرية التموين تموينية ذكية جديدة طاقة تموينية ذكية

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