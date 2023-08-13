3 مصابين إثر انقلاب سيارة على طريق سيناء الأوسط

أُصيب 3 مواطنين بإصابات متنوعة إثر انقلاب سيارة على مسار طريق سيناء الأوسط اليوم.

وأفادت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء، بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الرئيسي الأوسط الواصل محافظة السويس بشمال سيناء على بعد نحو 3 كيلومترات من قرية صدر الحيطان بمركز نخل بوسط سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين بإصابات متنوعة، ودفع إسعاف شمال سيناء بسيارتيِّ إسعاف نقلت المصابين لمستشفى السويس العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وأُخطِرَت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.