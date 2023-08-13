الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين إثر انقلاب سيارة على طريق سيناء الأوسط

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب 3 مواطنين بإصابات متنوعة إثر انقلاب سيارة على مسار طريق سيناء الأوسط اليوم.

وأفادت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء، بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الرئيسي الأوسط الواصل محافظة السويس بشمال سيناء على  بعد نحو 3 كيلومترات من قرية صدر الحيطان بمركز نخل بوسط سيناء. 

وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين بإصابات متنوعة، ودفع إسعاف شمال سيناء بسيارتيِّ إسعاف نقلت المصابين لمستشفى السويس العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وأُخطِرَت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة طريق سيناء مصادر أمنية انقلاب سيارة ملاكى ق الرئيس الأوسط

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