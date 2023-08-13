الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعن شقيقه وضرب والده بسبب المخدرات.. تفاصيل إحالة متهم بالسلام للمحاكمة

حبس
حبس

تفاصيل صادمة عاشتها أسرة بسيطة بعدما كان الأب يحلم بأن يربي أبناءه تربية حسنة ويفخر بهم أمام الجميع، لكن صدمته في ابنه الأصغر كانت كبيرة جداً، فلجأ الابن إلى تعاطي المواد المخدرة ولم يكتفي بهذا فقط، بل بدأ يسرق ويعتدي عليه بالضرب المبرح، وعندما تصدى له شقيقه الأكبر طعنه بسلاحه الأبيض دون رحمة.

وقد أقر المجني عليه أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بأن شقيقه الأصغر تعدى عليه بسلاحه الأبيض عندما تصدى له لتعديه بالضرب على والدهما، كما أقر المجني عليه بأنه علم من الجيران بأن شقيقه دائم التعدي على والدهما بالضرب لأخذ وسرقة كل أمواله من أجل تعاطي المواد المخدرة، وخشى والدهما بأن يحكى له عن ما يحدث له من قبل شقيقه حتى لا يتشاجرا سوياً.

وقد أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بارتكاب جريمة التعدي على شقيقه باستخدام سلاح أبيض مطوي خلال مشاجرة نشبت بينهم، مؤكداً أنه لم يكن في وعيه وأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة.

وبعد التحقيق، قررت نيابة السلام إحالة المتهم الذي طعن شقيقه باستخدام سلاح أبيض مطوي خلال مشاجرة نشبت بينهم في منطقة السلام إلى المحاكمة، كما قررت النيابة عرض المتهم على الطب الشرعي للتحقق من تعاطيه للمواد المخدرة. وكان البلاغ قد ورد إلى قسم شرطة السلام حول تعدي عاطل على شقيقه باستخدام سلاح أبيض، وبعد التحقق تبيَّن صحة البلاغ وتم ضبط المتهم وإجراء التحقيقات اللازمة.

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