"القاهرة الإخبارية": ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية فى الصين

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية في الصين، والتي وقعت في إقليم شانشي بشمال غرب الصين، إلى 4 وفيات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وذكر التليفزيون المركزي الصيني «سي. سي. تي. في» أن الانهيارات التي شهدتها "شيان" بعد سقوط أمطار غزيرة على المنطقة خلّفت 18 شخصًا بين قتيل ومفقود مع وقوع إصابتين مؤكدتين.

أعمال الإنقاذ جارية بمشاركة 81 شخصًا و11 مركبة فى الموقع

وأفاد تقرير الإذاعة الرسمية بأن أعمال الإنقاذ جارية بمشاركة 81 شخصًا و11 مركبة في الموقع، كما تعرضت مدن وبلدات في أنحاء شمال الصين لهطول أمطار غزيرة وفيضانات في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، كما حدثت أضرار جسيمة بعد أن وصل الإعصار دوكسوري إلى اليابسة في البلاد في 28 يوليو.