التجديد لمفتى الجمهورية لفترة جديدة

نشر الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، تهنئة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعد التجديد لفضيلته لفترة قادمة مفتيًا للديار المصرية.

ونشر الدكتور إبراهيم نجم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، منشورًا يقول فيه: "مبارك التجديد لفضيلة المفتي.. الحقيقة نبارك لدار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق، والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء، نسأل الله أن يعينه على تحمل هذه المسئولية".

وتوجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار المدِّ في مهام منصبه مفتيًا للجمهورية لمدة عام.

وأدى اليوم الدكتور شوقي علام، مناسك العمرة، خلال تواجده بالمملكة العربية السعودية، والتقى وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر انعقاد المؤتمر الدولي "التواصل مع إدارات الشئون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم (تواصل وتكامل)" المنعقد حاليًا بمكة المكرمة، بمشاركة علماء ومفتين من 85 دولة حول العالم.

وأكد مفتي الجمهورية أن المؤتمر يكتسب أهميته من عدة أمور، أولها الرعاية الكريمة له من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهذا يعطي المؤتمر قوة ويعطينا الدافع إلى أن نعي قضايانا جيدًا، وندرك مدى التحديات التي تواجهنا جميعًا نحن علماء الأمة، ثم تأتي أهميته في المقام الثاني إلى انعقاده في مكة المكرمة العزيزة على قلب كل مسلم، وهذا يعطيه قوة كبيرة وريادة في العطاء ليس فقط على مستوى المملكة، ولكن على مستوى العالم الإسلامي كله.

كما بيّن أن الأهمية الثالثة للمؤتمر تكمن في عنوانه الذي يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم لقوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، متابعًا: "وأظن بأن هذا الفهم الدقيق للإسلام في صورته الحقيقية الناصعة، التي ورثناها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانطلقنا بهذا الفهم الرشيد السديد إلى آفاق بعيدة، فإننا نبّلغ هذه الرسالة العظيمة للبشرية جمعاء".