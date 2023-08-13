حجازى: أولياء الأمور جزء من استراتيجية التعليم ولا تطوير دون قناعاتهم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الخطة الاستراتيجية للوزارة، تستهدف التغيير الجذري في منظومة التعليم، بهدف الإصلاح الشامل وبناء رؤية واضحة الملامح.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).

وأضاف أنه لا تطوير للتعليم دون قناعة أولياء الأمور، لذلك فإن الآباء والأمهات جزء من استراتيجية تطوير التعليم.

وأكد أن التسرب التعليمي خطير للغاية، وهناك حلول جذرية لنقص الفصول بالمدارس، وهو ما يصنف في الاستراتيجية بعنصر الإتاحة، بحيث تكون هناك مدارس تستوعب كل الطلاب بجميع الصفوف الدراسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تشارك اليوم فى إعداد الأولويات، وخطة الوزارة 2024،2029، أى خطة خمسية لتحقق تطلعات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة تبنت الاستثمار فى بناء الشخصية المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت منذ عامين فى إعداد الاستراتيجية بمشاركة الجهات المعنية ببناء الإنسان، وتم إعداد تحليل دقيق لكل ما هو متوقع من حيث التمويل والزيادة السكانية واستعراض أفضل الممارسات ومشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، منها التعاون الدولى والثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى.



ويستهدف الحوار المجتمعي مناقشة الأولويات الأساسية للخطة، وتحديد التحديات وكيفية تحقيق الأولويات. وضع التوصيات الخاصة بالأولويات والخطة.

ويتضمن برنامج ورشة العمل الجزء الأول "الطريق إلى الخطة الاستراتيجية" ويلقى من خلاله الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كلمته حول الحوار المجتمعى والمشاركة فى الخطة الاستراتيجية، كما يتحدث شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونسيف مصر حول تحديد أولويات تحويل التعليم، كما يتحدث جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر.

ويتناول الجزء الثاني عقد مجموعات العمل لمناقشة الأولويات، وطرح النقاش حول التحديات المتعلقة بالأولويات الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة.

وعقب ذلك يتم طرح النقاش حول كيفية تحقيق الأولوية، وعرض نتائج وصياغة التوصيات، تليها الكلمة الختامية للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإعلان التوصيات.