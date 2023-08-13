الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الشئون الإسلامية السعودى يبحث مع مفتى الجمهورية تعزيز التعاون

وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون الإسلامية السعودي

التقى وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد بمكة المكرمة، مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشئون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالمؤتمر وأهميته في تعزيز التعاون والتواصل وبما يخدم رسالة الإسلام والمسلمين.

وتستضيف مكة المكرمة المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشئون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم "تواصل وتكامل")، خلال الفترة من 13 -14 أغسطس الجاري، بمشاركة 85 دولة يمثلها وزراء ورؤساء الشئون الدينية والإفتاء والمشيخات والجمعيات الإسلامية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز روابط التواصل والتكامل بين إدارات الشئون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم، وتحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، وإبراز دورها في التأكيد على ضرورة الاعتصام بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز الوحدة الإسلامية بين المسلمين، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وحماية المجتمعات من الإلحاد والانحلال.

ويتضمن المؤتمر سبعة محاور رئيسية، الأول: جهود إدارات الشئون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية، والثاني: التواصل والتكامل بينها الواقع والمأمول، والمحور الثالث: جهودها في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والرابع: الاعتصام بالكتاب والسنة النبوية تأصيلا وجهوداً، والخامس: الوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً، والسادس: جهود إدارات الشئون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في مكافحة التطرف والإرهاب، والمحور السابع والأخير: جهودها في حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال.

وزير الشؤون الإسلامية السعودي الإرشاد السعودي الدكتور شوقي علام السعودية

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