الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم 13-8-2023 في الأسواق

الدواجن
الدواجن

شهدت اسعار الدواجن اليوم الأحد استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء 55 جنيه في المزرعة، ويصل إلى المستهلك في الأسواق ا من 62 إلى 63 جنيها للكيلو، وسجل  سعر الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن 55 جنيه للكيلو في المزرعة ، وتباع للمستهلك في الأسواق  بسعر 65 إلى 67 جنيه للكيلو الواحد.

اسعار الدواجن اليوم في الأسواق

وسجل سعر الفراخ البلدي  95 جنيها للكيلو في البلدي، وتباع إلى المواطن المستهلك في الأسواق التجارية بـ100 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار أوراك الفراخ  يباع كيلو أوراك  85 جنيه، ووصل سعر كيلو الدبابيس 85 جنيه، وكيلو الأجنحة 55 جنيه في الأسواق التجارية.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية


وتراوح  سعر كيلو البانيه  بين 160 و 165 جنيه للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو البط البلدي في الأسواق  100 جنيه، ويباع البط مولارد يباع 85 جنيها، وكيلو البط الفرنساوي  بـ 75 جنيه.

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