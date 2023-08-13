الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بداية التعاملات| أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 أغسطس

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن استقرارا اليوم الأحد 13 أغسطس في بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 أغسطس.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 أغسطس

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم  اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 400 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 100 جنيها للكيلو.

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أسعار الدواجن اليوم 

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 62 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 59 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم  بط(فرنساوي) اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 110 جنيهات للكيلو.

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