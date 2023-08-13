وفاة تاجر ذهب فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لقي تاجر ذهب مصرعه بمدينة الزقازيق، صباح اليوم، متأثراً بإصابته إثر انقلاب سيارته في طريق "بلبيس - الصحراوي" بمركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية. تم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس ووضعه في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوصول جثة التاجر إلى مستشفى بلبيس المركزي، حيث تم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وأظهرت التحريات الأولية أن سبب وفاة التاجر هو إصابته جراء انقلاب سيارته في طريق "بلبيس - القاهرة - الصحراوي" بسبب انفجار إطار السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.