الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة تاجر ذهب فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

جثة
جثة

لقي تاجر ذهب مصرعه بمدينة الزقازيق، صباح اليوم، متأثراً بإصابته إثر انقلاب سيارته في طريق "بلبيس - الصحراوي" بمركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية. تم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس ووضعه في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوصول جثة التاجر إلى مستشفى بلبيس المركزي، حيث تم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وأظهرت التحريات الأولية أن سبب وفاة التاجر هو إصابته جراء انقلاب سيارته في طريق "بلبيس - القاهرة - الصحراوي" بسبب انفجار إطار السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تاجر ذهب مدينة الزقازيق محافظة الشرقية مركز بلبيس الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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