الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى عن التغيرات المناخية: تهدد بقاء الجنس البشرى

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

تحدث الكاتب الصحفي محمد صلاح عن خطر التغيرات المناخية، مؤكدًا ضرورة أن يتحرك العالم على أرض الواقع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف صلاح، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن الأرض تخطت فكرة الاحتباس الحراري ووصلت إلى مرحلة الغليان.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية مرتبطة ببقاء الجنس البشري نفسه على الأرض،  لذلك يجب أن تدرك دول العالم خطورة الأمر.

وتابع: "أكثر شيء يهدد الكرة الأرضية اليوم هو التغيرات المناخية"، مشيرًا إلى أن الدول الصناعية الكبرى هي المتسبب الرئيسي لتلك المشكلة.

التغيرات المناخية تغير المناخ صباح الخير يا مصر الكاتب الصحفى محمد صلاح خطر التغيرات المناخية

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