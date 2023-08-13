الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطهير بيارات الصرف الصحي وشن حملات نظافة بـ دسوق في كفر الشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

أكد علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، شن حملات النظافة ورفع الأتربة وتقليم وتهذيب الأشجار، إذ تم متابعة سير العمل باستكمال أعمال تقليم وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة والميادين ومداخل المدينة وقص النجيل ورى الزراعات وقص وتقليم الأشجار وأعمال الرى ورفع ناتج القص والنظافه للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق، والقيام بإضافة الأحواض الزراعية بالمدينة بزراعات جديدة وتحسين البيئة المحيطة لإرضاء المواطنين بنطاق المدينة.

وأضاف أن المساحات الخضراء والحدائق هي المتنفس للمواطنين بالإضافة إلى سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة على مدار اليوم ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيا، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بأحياء مدينة دسوق.

وأوضح رئيس مركز دسوق، أنه يتابع بصفة مستمرة منظومة النظافة بالقرى واستمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق بالإضافة إلأى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلاً عن استمرار العمل على رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين والمتابعة على مدار الساعة 

دسوق نظافة قرى كفر الشيخ الصرف الصحي

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