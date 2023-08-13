«البحوث الإسلامية» يشارك بإصدارات علمية وخدمة للفتاوى في معرض ساقية الصاوي للكتاب

يشارك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في فعاليات معرض ساقية الصاوي للكتاب في دورته الثالثة عشر في الفترة من الأحد 13 أغسطس وحتى 19 أغسطس، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التثقيفية والعلمية بما يحقق رسالة الأزهر ودوره الفكري والتوعوي.

وقال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مشاركة مجمع البحوث بإصداراته العلمية المتنوعة يعكس اهتمام المؤسسة العريقة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر بنشر الوعي بين الناس خاصة فيما يتعلق بالقضايا الفكرية والعلمية المتنوعة التي تمثل جزءًا من حياة الناس في علاقتهم بربهم أولًا ثم علاقتهم بمن حولهم.

وتابع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، تسهم هذه الإصدارات بمعالجاتها المنضبطة في تيسير وتوضيح كل ما يتعلق بهذه القضايا وما يرتبط بها من آراء وما يحيط بها من فهم مغلوط يحتاج إلى تصحيحه وطرحه بالشكل الأمثل الذي يوافق مقتضى الحال والمآل.

أضاف الأمين العام أن إصدارات مجمع البحوث الإسلامية التي يشارك بها في هذا المعرض بشكل دوري تتميز بالتنوع من جانب الموضوعات التي تستعرضها، بالإضافة إلى تنوع كُتَّابها من العلماء القدامى والحاليين في التخصصات الشرعية المختلفة، مشيرًا إلى أن مشاركة المجمع لا تقتصر على الإصدارات العلمية فقط، وإنما تتمثل في تقديم مجموعة من الخدمات الجماهيرية المهمة، ومنها: خدمة الفتاوى التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر بشكل يومي طوال فترة المعرض للتواصل مع الزوار والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة.