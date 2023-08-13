جوتيريش يدعو لتزويد الشباب بالمهارات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى تزويد الشباب بالمهارات الخضراء لبناء مستقبل أفضل من أجل تحقيق عالم مستدام، مؤكدًا أن البشرية تعتمد على طاقة الشباب في كل مكان وعلى أفكارهم ومساهماتهم التي لا حدود لها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد جوتيريش- في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للشباب- أهمية انتقال العالم إلى ما يسمى "الاقتصاد الأخضر"، وقال إن التحول نحو عالم مستدام بيئيًا وصديق للمناخ أصبح أمرًا بالغ الأهمية، ليس فقط للاستجابة لأزمة المناخ العالمية، ولكن أيضًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن نجاح هذا الانتقال يعتمد على تنمية "المهارات الخضراء" بين المواطنين، خاصة الشباب، بما في ذلك "المعرفة والقدرات والقيم والمواقف اللازمة للعيش في مجتمع مستدام وفعال من حيث الموارد وتطويره ودعمه".

وأكد جوتيريش أن موضوع هذا العام يُذكر بأهمية ضمان أن يكتسب الشباب المهارات ويطبقوها في الاقتصاد الأخضر المتنامي. وقال: "يجب تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة في مجالات تتنوع بين التكنولوجيات المستدامة المبتكرة والطاقة المتجددة والثورات في نظم النقل والأنشطة الصناعية، ليتمكنوا من بناء مستقبل أنظف وأكثر إخضرارًا وأكثر قدرة على التكيف مع المناخ".

وشدد الأمين العام على أن الشباب يلعبون دورًا قياديًا في السعي للوصول إلى عالم أفضل، فهم "يدعون إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومعجَّلة، ويتضامنون مع الفئات الأكثر ضعفًا، ويبتكرون حلولًا لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمناخية، وتحقيق السلام والازدهار للجميع" في مواجهة جميع التحديات الماثلة اليوم.

وكرر "جوتيريش" دعوته لجميع الحكومات حول العالم إلى جعل مشاركة الشباب "هي القاعدة، وليس الاستثناء في مختلف القرارات والسياسات"، مضيفًا: "دعونا اليوم وكل يوم ندعم الشباب ونقف معهم في تشكيل عالم عادل ومستدام لما فيه صالح البشر والكوكب".