الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مؤتمر تكويني كتابي لشباب وخدام كنيسة القديسة تريزا للكاثوليك في الشرابية

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

 نظّم الأب متّى عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا، بالشرابيّة، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ونيافة الأنبا باخوم، وبالتعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، مؤتمرًا تكوينيًّا كتابيًّا لشباب، وخدّام الكنيسة.

كان موضوع التكوين رسائل القديس بولس الرسول. وقام بالتكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج، والأب يوحنّا عصمت الفرنشيسكانيّ.

 في سياق آخر ، ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى اليوم، أسرة القديس توما الإكويني، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، وذلك بمقر المطرانية.

شارك في اللقاء الأب يوحنا صموئيل، راعي الكاتدرائية، ومسؤول النشاط، حيث استمع صاحب النيافة لجميع المقترحات، والتحديات من الحاضرين.

وقدم الأنبا باسيليوس توجيهاته الرعوية، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، خاصة خدمتهم في المخيم المقام، بكنيسة السيدة العذراء، بأبوان في الفترة الثاني عشر، وحتى السابع عشر من الشهر الجاري.

إبراهيم إسحق إبراهيم إسحق إبراهيم إسحق ا بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم اسحق اصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيان اليوم لتهنئة السيد رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو وق

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