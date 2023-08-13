الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"واشنطن إكزامينر": تباطؤ الاقتصاد الصينى يضر نظيره الأمريكى

الصين والولايات المتحدة
الصين والولايات المتحدة

قالت مجلة  "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، إن القيود الأمريكية الأخيرة على الصين من شأنها أن تضر بالاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بالفعل، وأكدت أن الاقتصاد الصيني الذي يواجه تباطؤًا في النمو، سوف يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.

القيود الأمريكية على الصين

وقالت المجلة، يمكن أن تتسبب التعريفات الجمركية التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن والقيود التكنولوجية الجديدة على الصين في بعض الانتكاسات للاقتصاد الأمريكي خاصة مع تباطؤ النمو في الصين.

 وقالت شهرزاد رحمن، أستاذة التمويل الدولي بجامعة جورج واشنطن، للمجلة، حقيقة أن الصين تشهد تباطؤًا سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الأمريكي.

وحذرت "رحمن"، من أن هناك احتمالية أنه إذا لم تتخذ بكين القرارات الصائبة لركود الاقتصاد الصيني لفترة طويلة جدًا، لن يكون لذلك تداعيات على الولايات المتحدة فحسب ، بل على العالم بأسره.

txt

تقرير بحثى: الاقتصاد الأمريكى يتعرض لأكبر قدر من الضغوطات منذ الأزمة المالية 2008

- تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني 

ووفقًا للمجلة الأمريكية، فبعد أن ارتفعت بالكاد لعدة أشهر، انخفضت أسعار المستهلك في يوليو بنسبة 0.3٪ في الصين، وهو السيناريو المعروف باسم الانكماش الذي أظهر أن الاقتصاد الصيني يتعثر مع انخفاض الطلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ ومن المتوقع أن يتباطأ بعد سنوات من النمو السريع، وهو أمر له آثار اقتصادية واسعة خارج آسيا.

كما فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الصين، مما زاد من الضغط على اقتصادها، حيث فرض الرئيس السابق دونالد ترامب هذه التعريفات بشكل مثير للجدل، لكن الرئيس جو بايدن واصلها.

وقالت أستاذة التمويل الدولي بجامعة جورج واشنطن، إن الضربة الثانية من تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى جانب التعريفات ستؤثر في الولايات المتحدة، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية لبكين، تقلص نشاط التصنيع الصيني مؤخرًا، وانخفضت طلبات المصانع في الصين، وانخفض الإنفاق على السفر المحلي في الصين، وهناك عبء عام على الاستهلاك في جميع أنحاء الصين.

- تزايد بطالة الشباب في الصين

 وأضافت "رحمن"، كما تتزايد بطالة الشباب في الصين، وهو مؤشر على الضائقة المالية الرهيبة التي تجد البلاد نفسها غارقة فيها، و معدل البطالة بين الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا في المناطق الحضرية يتجاوز الآن 21%. هذا أكثر من ضعف ما كان عليه قبل بضع سنوات فقط.

 ولفتت إلى أن الصين أيضًا تواجه أزمة عقارية، وأن الحكومة قامت إجراءات صارمة ضد سوق العقارات المثقلة بالديون مرة أخرى في عام 2020، وفعلت ذلك لتقليل المخاطر على نظامها المالي، ولكن من خلال القيام بذلك، خفضت أسعار المساكن وتعثرت العديد من الشركات.

واشنطن اكزامينر الصين الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الصيني تباطوء في النمو القيود الجديدة انتكاسات

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر استئناف أحمد رجب على قرار حبسه شهرًا لسب والدة شيماء جمال

من جنسيات مختلفة.. 34 ألف سائح يصلون البحر الأحمر اليوم

55 معهدًا هندسيًا خاصًا معتمدًا من المجلس الأعلى للجامعات.. إليك القائمة الكاملة

جامعة مصر للمعلوماتية تنظم يومًا مفتوحًا لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الثلاثاء

"صرف إسكندرية" تنتهى من تنفيذ محطة طاقة شمسية بـ"معالجة المعمورة"

محافظ دمياط: الانتهاء من تشغيل عدد من الأسواق الحضرية المدرجة ضمن "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم