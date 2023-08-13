من جنسيات مختلفة.. 34 ألف سائح يصلون البحر الأحمر اليوم

يستعد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان لاستقبال عشرات الرحلات السياحية والتي تصل إلى 168 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات دولية مختلفة، تقل على متنها 34 ألف سائح من جنسيات متعددة.

وكشفت جداول التشغيل لرحلات الوصول اليومى بمطار الغردقة الدولى، على مدار ساعات اليوم الأحد، عن استقبال المطار لـ147 رحلة طيران دولية تصل من المطارات الألمانية والإنجليزية والروسية وعدد من المطارات الأوروبية تُقل على متنها قرابة 30 ألف سائح.

على متن 21 طائرة.. 4 آلاف سائح يصلون مطار مرسى علم

فيما يستعد مطار مرسى علم الدولي اليوم لاستقبال قرابة 4 آلاف سائح يصلون على متن 21 رحلة طيران، وذلك ضمن 140 رحلة طيران، من المقرر أن يستقبلهم المطار خلال الأسبوع الجاري بدءًا من أمس السبت، وحتى الجمعة المقبلة، وذلك كما جاء في جداول التشغيل اليومية بالمطار.

وأكد سامح جمعة الخبير السياحي، أن الفنادق والمنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في نسب الإشغال التي وصلت لـ100%، تزامنًا مع وصول رحلات طيران دولية من مختلف المطارات الأوروبية.

وأضاف جمعة لـ«الدستور»، أن فنادق البحر الأحمر وخاصة مدينتي الغردقة ومرسي علم تشهد موسمًا سياحيًا قويًا، مؤكدًا أن الفنادق تقدم أفضل ما لديها من خدمات وعروض ترفيهية لجذب السياح واستغلال الإقبال عليها من خلال جذب السياحة التي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاع ورفع نسب الإشغال.

على جانب آخر تشهد شواطئ مدينة الغردقة إقبالًا كبيرًا من المصطافين عليها، حيث يستقبل شاطئ منتجع العائلات النادي الاجتماعي سابقًا، المئات من الأسر من أهالي الغردقة والوافدين عليها من المحافظات القريبة.

وكشف أشرف فؤاد مدير عام شاطئ العائلات بالغردقة والتابع لمحافظة البحر الأحمر. أن الشاطئ يستقبل يوميًا المئات من العائلات والأسر للاستمتاع بمياه البحر، مؤكدًا أن الشاطئ مجهز بحوالي 5 آلاف كرسي وشمسية، بالإضافة الي نشر فرق الإنقاذ على الشاطئ بأكمله، بجانب تواجد سيارة إسعاف طوال اليوم.

وأكد مدير منتجع العائلات التابع لديوان عام محافظة البحر الأحمر، شاطئ العائلات هو أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، حيث يمتد طوله لأكثر من ألفي متر تقريبًا، ويسع أكثر من 5 آلاف مواطن ويضم آلاف الاعضاء، كما يستقبل من غير الأعضاء برسم دخول قيمة 50 جنيهًا للتذكرة.