الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حازم عطية لـ"الشاهد": 120 مليون جنيهًا فاتورة أعمال عنف الإخوان بالفيوم فقط

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وحازم عطية

قال الدكتور حازم عطية، محافظ  الفيوم الأسبق، إنه تم رصد مبالغ مالية وعمل ميزانية، خاصة لإعادة تأهيل وترميم الكنائس التي حرقها الإخوان في أحداث شغب 14 اغسطس 2013.

وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الترميم والتأهيل للكنائس تم في فترة وجيزة وقبل الانتهاء من مبنى المحافظة وسكن المحافظ، مشيرًا إلى أنه ظل مقيمًا 3 أشهر مع مدير الأمن، وبعدها انتقل لأحد الفنادق بالفيوم لمدة 9 أشهر.

تكلفة إعادة تأهيل الكنائس

وأكد أن بعض الكنائس دمر تمامًا، والبعض الآخر تم تدمير جزء منه، ووصلت تكلفة ترميم الكنائس وإعادة تأهيلها 18 مليون جنيها تكلفتها الدولة، مؤكدًا أنه يوجد مباني أخرى تتبع المحافظة مثل التموين تضررت، ووصلت التكلفة الإجمالية لإعادة التأهيل 120 مليون جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الفاتورة التي دفعت في الفيوم فقط لمواجهة عنف الإخوان.

حازم عطية فاتورة إعادة تأهيل الكنائس الفيوم مواجهة عنف الإخوان

مواد متعلقة

حازم عطية لـ"الشاهد": الإخوان حرقوا مبنى محافظة الفيوم وفيلا المحافظ يوم فض الاعتصام

حازم عطية لـ"الشاهد": الإخوان ضربوا مبنى محافظة الفيوم بالمولوتوف يوم فض اعتصام رابعة

مختار نوح لـ"الشاهد": تعزيز الانتماء للوطن يُجهض مخططات الجماعات التكفيرية

مختار نوح لـ"الشاهد": "أرفض تسمية رابعة بالاعتصام.. وأسميها خطة تقسيم مصر"

مختار نوح لـ"الشاهد": يحيى موسى هو القاتل الأول فى للمستشار هشام بركات

الأكثر قراءة

محافظ الفيوم الأسبق يكشف لـ"الشاهد" مواجهة الإخوان لاحتفالية تعامد الشمس بقصر قارون

أبوعطيوى: قمة العلمين ستضع أجندات مستقبلية للانطلاق بها نحو المجتمع الدولى

حرقها بالنار.. مواطن يقتل بنت شقيقه بعد وصلة تعذيب فى 6 أكتوبر

الأسرى الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولى بالخروج عن صمته حيال سياسة الاعتقال الإدارى

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

ديانا حداد من داخل سيارتها الفارهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم