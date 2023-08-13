"رضا".. حكاية ساحر الإسماعيلية على خشبة السامر في ختام عروض قصور الثقافة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني عروضها المسرحية المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16 "دورة عادل إمام"، أمس السبت، بتقديم الليلة الثانية من العرض المسرحي "رضا " على مسرح السامر بالعجوزة.

وقال محمد جبر، مخرج العرض، إنه تناول رحلة حياة الكابتن محمد مرسي حسين الشهير برضا أسطورة الساحرة المستديرة بالنادي الإسماعيلي، والتي تشبه رحلة الكثير من الشخصيات الموجودة في الحياة اليومية.

وأضاف أن ذلك جاء فى سياق إنساني درامي، للتذكير بالتاريخ الكروي لنجم فريق الإسماعيلي، الذي انضم إلى منتخب مصر في عمر ال ١٨ عاما، وشارك في أكثر من ٨٠ مباراة دولية، ومثل مصر في دورة روما الأوليمبية، والدورة العربية بالمغرب، والأفريقية في غانا، والدورة العسكرية بألمانيا الغربية وغيرها، مما زاد من شعبيته في قلوب المصريين بشكل عام وجماهير الدراويش بشكل خاص.

"رضا" يأتي ضمن عروض فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبد الله "، وهو من تأليف أحمد الملواني، وأداء 35 ممثلا من مدينة الإسماعيلية، تتراوح أعمارهم ما بين من 16 وحتى 70 عامًا، ديكور وملابس سماح نبيل، أشعار طارق علي، موسيقى رفيق يوسف، إضاءة شادي عزت، استعراضات أسامة مهني، مساعدو إخراج أحمد رابح، أحمد قاسم، مخرجين منفذين غريب محمد، محمد العتابي، ماكياج ماجا.

هذا وقد شاركت هيئة قصور الثقافة هذا العام بـ6 عروض مسرحية وهي "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، "عادلون" للفرقة الإقليمية ببورسعيد، "سالب واحد" لفرقة المحمودية، "مسافر ليل" لنوادي مسرح الأنفوشي "يهودي مالطا" لقومية الإسكندرية، و جاء الختام" مع العرض المسرحي "رضا" لفرقة قومية الإسماعيلية.

العروض جميعها من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتم تقديمها بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ولجنة التحكيم برئاسة الفنان أشرف عبد الغفور، وعضوية كل من المخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والفنان مجدي كامل، د. سحر الهلالي، والناقد جرجس شكري، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

وتنتظر العروض المسرحية قرار لجنة التحكيم في حفل الختام وتوزيع الجوائز التي يتنافس عليها 37 عرضا مسرحيا من الجهات والهيئات المختلفة، وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح دار الأوبرا المصرية.